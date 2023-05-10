Собянин рассказал о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Движение на юге столицы возвращается к прежней схеме. Последние полгода из-за ремонта на Замоскворецкой линии метро пассажиров возили компенсационные автобусы. Для них организовали дополнительные выделенные полосы.

10 мая Сергей Собянин принял участие в открытии участка от станций "Автозаводская" до "Орехово". Теперь поезда там могут разгоняться до 70 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.