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19:15

Транспорт

Собянин рассказал о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Собянин рассказал о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

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Движение на юге столицы возвращается к прежней схеме. Последние полгода из-за ремонта на Замоскворецкой линии метро пассажиров возили компенсационные автобусы. Для них организовали дополнительные выделенные полосы.

10 мая Сергей Собянин принял участие в открытии участка от станций "Автозаводская" до "Орехово". Теперь поезда там могут разгоняться до 70 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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