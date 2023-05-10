Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс – 2023". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс – 2023". В нем примут участие больше 1 700 москвичей с особенностями здоровья", – рассказал мэр.

Соревнования для участников организуют в 60 разных сферах, начиная от IT и заканчивая творчеством. Конкурсанты смогут продемонстрировать свои навыки и получить предложение о трудоустройстве.

Один из участников "Абилимпикса", трехкратный победитель московского и национального чемпионатов по кирпичной кладке, сухому строительству и штукатурным работам Данила Митяков впервые попробовал силы в конкурсе в 16 лет. Сейчас молодому человеку 24 года и он является наставником проекта.

Самой младшей участницей 2023 года станет 14-летняя девочка, которая выступит в компетенции "ремонт обуви". Самый старший, 77-летний, участник продемонстрирует мастерство приготовления пиццы.

Победители регионального этапа войдут в столичную сборную и будут представлять город на национальном первенстве.

"Наша команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди регионов. Желаю всем удачи!" – написал мэр.

В 2022 году благодаря чемпионату "Абилимпикс" работу смогли найти 236 человек с инвалидностью. Партнерами чемпионата выступили более 200 московских компаний. Участники "Абилимпикса" получили рабочие места в сферах торговли, технологий, услуг и других отраслях.



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