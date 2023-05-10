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Собянин: к сентябрю в ТиНАО построят семь школ и пять детских садов

Собянин: к сентябрю в ТиНАО построят семь школ и пять детских садов

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В ТиНАО почти пять тысяч детей 1 сентября отправятся в новые сады и школы, рассказал Сергей Собянин. К началу следующего учебного года в округе завершат строительство сразу 12 образовательных учреждений.

Такие важные соцобъекты возводят в тех районах, где появилась нехватка мест. В основном, их строят рядом с крупными жилыми комплексами, которых на территории района становится все больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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