Собянин: к сентябрю в ТиНАО построят семь школ и пять детских садов

В ТиНАО почти пять тысяч детей 1 сентября отправятся в новые сады и школы, рассказал Сергей Собянин. К началу следующего учебного года в округе завершат строительство сразу 12 образовательных учреждений.

Такие важные соцобъекты возводят в тех районах, где появилась нехватка мест. В основном, их строят рядом с крупными жилыми комплексами, которых на территории района становится все больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.