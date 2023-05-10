Около 270 тысяч пассажиров посмотрели трансляцию парада Победы в московском транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 270 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в транспорте Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.

Отмечается, что в наземном транспорте его показывали впервые.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в московском транспорте организуют трансляции важных событий. В этом году впервые мы показали парад Победы для пассажиров наземного городского транспорта, а также традиционно запустили трансляцию на медиаэкранах в метро. Всего парад посмотрели около 270 тысяч пассажиров", – рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что в метро трансляция велась на более чем 22,7 тысячи медиаэкранов, а в наземном транспорте – на 11,5 тысячи экранов.

"Около 200 тысяч пассажиров посмотрели трансляцию на более чем 22,7 тысячи экранов в вагонах метро, [также] парад посмотрели около 70 тысяч пассажиров на 11,5 тысячи экранов в наземном городском транспорте", – добавили в пресс-службе Дептранса.

Также на медиаэкранах 9 мая показали поздравление Сергея Собянина, видеоролики о Великой Отечественной войне, фильм "Офицеры" 1971 года с субтитрами.

Ранее сообщалось, что в параде на Красной площади приняли участие 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц современного вооружения и военной техники. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Механизированную колонну на параде возглавил танк Т-34. В ней же появились бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак".

Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице