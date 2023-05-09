09 мая, 23:00Город
Москва отметила День Победы
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Москве отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник начался с парада на Красной площади. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
В параде приняли участие 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц современного вооружения и военной техники. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.
В составе механизированной колонны, которую возглавил танк Т-34, участие в параде приняли бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и новые БТР "Бумеранг".
Кроме того, впервые в составе механизированной колонны прошли новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак".
Завершился парад Победы песней "Победа" в исполнении сводного военного оркестра.
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.
После парада глава государства вместе с лидерами стран СНГ почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Сергей Собянин также поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году не проводилось. Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева рассказала, что все желающие могли разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.
Завершился День Победы праздничным салютом, который продлился 10 минут. Фейерверки запустили с 16 точек в Москве.
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