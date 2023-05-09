Москва отметила День Победы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник начался с парада на Красной площади. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

В параде приняли участие 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц современного вооружения и военной техники. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

В составе механизированной колонны, которую возглавил танк Т-34, участие в параде приняли бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и новые БТР "Бумеранг".

Кроме того, впервые в составе механизированной колонны прошли новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак".

Завершился парад Победы песней "Победа" в исполнении сводного военного оркестра.

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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.



Владимир Путин президент России Сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.



После парада глава государства вместе с лидерами стран СНГ почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Сергей Собянин также поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.



Сергей Собянин мэр Москвы Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "А мы так смогли бы?" Сегодня мы отвечаем: "Должны, а значит и сможем". Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу.



Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году не проводилось. Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева рассказала, что все желающие могли разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

Завершился День Победы праздничным салютом, который продлился 10 минут. Фейерверки запустили с 16 точек в Москве.