Тематические билеты "Единый" в честь Дня Победы выпустили в столице

Фото: mosmetro.ru

Тематические проездные билеты "Единый" выпустили в столице в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в Московском метрополитене есть традиция выпускать тематические проездные к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам.

"В честь 9 Мая мы подготовили для вас 200 тысяч билетов "Единый", – сказал он.

Купить тематический билет на одну и две поездки можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов.

Ранее в Москве выпустили лимитированные "Тройки" по случаю 100-летия ФК "Динамо". Тираж составил 5 тысяч экземпляров. Их можно купить в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине столичного метрополитена.

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