10 февраля, 11:45

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

В Москве начался первый Международный конгресс государственного управления. В пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" принимает участие Сергей Собянин.

В ходе сессии он рассказал об опыте развития инфраструктуры столицы с момента начала своей работы мэром. Собянин отметил, что скорость и жесткость изменений в городе диктовались объективной необходимостью наверстать отставание в транспорте, здравоохранении и общественных пространствах за 5–10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

