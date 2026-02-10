Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

В Москве начался первый Международный конгресс государственного управления. В пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" принимает участие Сергей Собянин.

В ходе сессии он рассказал об опыте развития инфраструктуры столицы с момента начала своей работы мэром. Собянин отметил, что скорость и жесткость изменений в городе диктовались объективной необходимостью наверстать отставание в транспорте, здравоохранении и общественных пространствах за 5–10 лет.

