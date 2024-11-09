Собянин: на станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы

На станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы, рассказал Сергей Собянин. Скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" создавали еще в разгар Великой Отечественной войны, но в середине 50-х готов их пришлось убрать.

После этих работ композиция считалась утерянной. Однако несколько лет назад скульптуры нашли в электродепо "Измайлово". Часть из них все же оказалась утрачена, но специалисты воссоздали их по архивным фотографиям.

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