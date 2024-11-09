Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 12:15

Новости

Собянин: на станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы

Собянин: на станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы

Собянин заявил, что Москва уделяет большое внимание питьевой воде и водоемам

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится еще около 18 тысяч рабочих мест

Новости часа: запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе

Новости часа: Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле ул Мясищева

Собянин: в Москве завершается создание трех важных транспортных объектов

Новости часа: Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: около 18 тыс рабочих мест появятся в Москве после реорганизации 6 участков

Новости часа: Москва поддерживает бизнес при выходе на рынки дружественных стран

На станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы, рассказал Сергей Собянин. Скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" создавали еще в разгар Великой Отечественной войны, но в середине 50-х готов их пришлось убрать.

После этих работ композиция считалась утерянной. Однако несколько лет назад скульптуры нашли в электродепо "Измайлово". Часть из них все же оказалась утрачена, но специалисты воссоздали их по архивным фотографиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородметровидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика