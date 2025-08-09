Форма поиска по сайту

09 августа, 10:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

С 2011 по 2024 год в Москве благодаря городским программам были высажены 13 миллионов деревьев и кустарников. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Они украсили вылетные магистрали, в том числе Алтуфьевское и Варшавское шоссе, а также знаковые улицы, крупные парки, площади, переулки, скверы и набережные.

Кроме того, больше зелени появилось также рядом с больницами и поликлиниками, станциями метро, МЦД и речными причалами. Проектировщики учитывают особенности территорий и консультируются с дендрологами, чтобы подобрать оптимальные породы для городского пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

