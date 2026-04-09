Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр

Сергей Собянин запустил движение на втором Московском трамвайном диаметре. Его протяженность составляет 33 километра. Новый маршрут связал 13 районов Москвы и улучшил транспортное обслуживание более 2 миллионов жителей.

Диаметр объединяет маршруты № 3 и 37 и включает 79 остановок. Общее время в пути превышает 2 часа. Маршрут начинается от станции метро "Чертановская" и позволяет на пересадках добраться до четырех железнодорожных вокзалов, а также 31 станции метро, МЦК и МЦД.

