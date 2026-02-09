Собянин: экономика Москвы сохранила положительную динамику развития в 2025 году

Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным доложил президенту об основных итогах социально-экономического развития Москвы. В частности, мэр отметил, что экономика столицы в прошедшем году сохранила положительную динамику развития, а также показала устойчивый рост валового регионального продукта (ВРП).

Например, с 2025 года он увеличился больше чем на 2%, а с 2020-го показатель превысил 28%. По словам градоначальника, рост носит ярко выраженный инвестиционный характер.

