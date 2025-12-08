08 декабря, 22:15Мэр Москвы
Собянин: еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции
Еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции, рассказал Сергей Собянин в своем канале мессенджере MAX. По новому стандарту теперь работают медучреждения в Тверском, Левобережном, Академическом районах, а также в Солнцеве и Некрасовке.
По словам мэра, программа по улучшению качества работы амбулаторного звена будет непрерывной. В планах – построить еще около 20 новых поликлиник.
