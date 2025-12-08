Собянин: еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции, рассказал Сергей Собянин в своем канале мессенджере MAX. По новому стандарту теперь работают медучреждения в Тверском, Левобережном, Академическом районах, а также в Солнцеве и Некрасовке.

По словам мэра, программа по улучшению качества работы амбулаторного звена будет непрерывной. В планах – построить еще около 20 новых поликлиник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.