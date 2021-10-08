Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году

Больше пяти тысяч площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других мест благоустроили в столице весной – летом. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Работы провели в рамках масштабного проекта "Мой район".

Позаботились и о центре. В Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах. Теперь там есть футбольное поле, где можно играть круглый год, а также площадки для волейбола, баскетбола и воркаута.

Недалеко от станции метро "Достоевская" появился "Квартал поэтов". Новое арт-пространство украсила инсталляция с силуэтами на фоне стены с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров. В Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковский сквер. Там теперь есть удобная площадка для детских игр и небольшой памп-трек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.