Собянин провел личный прием граждан по поручению президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи состоялись в приемной главы государства, передает корреспондент Агентства "Москва".

Вопросы градоначальнику жители столицы задавали как по видеосвязи, так и посетив встречу лично. Так, жительница поселка Коммунарка Ирина Скоморохова обратилась к Собянину по видеосвязи и попросила ускорить строительство поликлиники на улице Сосенский Стан, а также помочь оснастить медучреждение современным оборудованием.

"Строительство поликлиники будет закончено уже в этом году. Я надеюсь, что в начале следующего года уже примет первых посетителей. Конечно, поликлиника будет уже сделана по новому стандарту. Поэтому небольшая задержка была – потому что ее перепроектировали в соответствии с новыми требованиями. И будет оснащена всем необходимым диагностическим оборудованием", – ответил мэр Москвы.

Еще один вопрос, поступивший по видеосвязи, задал Дмитрий Паньков, проживающий в районе Боровского шоссе. Его интересовала возможность установить лифты в надземном пешеходном переходе через трассу. Паньков также попросил градоначальника рассмотреть возможность строительства подземного перехода у станции метро "Боровское шоссе".

"В последние годы мы начали устанавливать лифты в достаточно большом количестве. Я дам поручение, чтобы у вас на Боровском шоссе спроектировали и установили лифты для того, чтобы и мамы с колясками, и маломобильные группы населения могли спокойно переходить. Постараемся сделать уже в следующем году", – заверил Собянин, напомнив, что ранее устройство лифтов не входило в стандарт строительства наземных пешеходных переходов.

Мэр также пообещал дать поручение, касающееся строительства подземного перехода у станции метро "Боровское шоссе".

В свою очередь, Елена Ершова, пришедшая на прием мэра лично, попросила ускорить сроки сдачи в эксплуатацию спортивного комплекса в районе Некрасовка на Рождественской улице.

Собянин рассказал, что строительство спорткомплекса должно завершиться в 2022 году, отметив, что после ввода в эксплуатацию комплекс станет одним из крупнейших в Москве.

С просьбой организовать автобусный маршрут от Южного квартала в Щербинке до станции метро "Бунинская аллея" обратилась местная жительница Ольга Дробышева.

"У нас там строительство большой дороги предусмотрено – около 12 километров. Часть уже построена. И часть должны закончить в следующем году. Там порядка 35 автобусных остановок. Достаточно такой большой анклав получается с подъездными дорогами, с основной дорогой и так далее. Запустим там достаточно большое количество автобусов, чтобы соединить и "Бунинскую аллею", и Щербинку – станцию МЦД, и ваш микрорайон", – заверил градоначальник.

Еще одним вопросом, интересующим Дробышеву, были планы властей по строительству новой школы. Собянин разъяснил, что объекты образования должны быть предусмотрены при возведении новых жилых районов, пообещав дать поручение, чтобы началось строительство новой школы.

С просьбой ускорить работы по возведению моста между Рубцовской и Семеновской набережными к Собянину обратился Григорий Хиревский из Басманного района. Мэр отметил, что строительство этого дорожного объекта уже начато и в 2022 году он должен быть введен в эксплуатацию.

От лица жителей поселения Московского на прием к градоначальнику пришел Александр Рогачев. Он попросил провести работы по очистке Передельцевских прудов и прудов на реке Зименке.

"Я дал поручение, и я надеюсь, что до конца этого года – начала следующего года основные работы будут выполнены. По крайней мере, к летнему сезону следующего года они будут приведены в порядок", – рассказал Собянин, подчеркнув, что власти Москвы намерены продолжить заниматься обустройством общественных пространств.

Ранее Собянин рассказал о планах переоснащения школ современными компьютерами. По словам мэра, в течение 5 лет в городских школах планируется полностью заменить технически устаревшие компьютеры. Современными ноутбуками обеспечат учителей не только старших, но и начальных классов.

