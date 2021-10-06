Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы одобрили выделение бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде грантов и субсидий в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одобрили московскому бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа", – отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что предприниматели могут получить компенсации на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования.

По словам Собянина, среди получателей есть как успешные предприятия, так и начинающие компании. Так, типография INOUT Print взяла субсидию на рекламу в интернете – это одна из новых опций для малого бизнеса.

Отмечается, что в текущем году уже было одобрено около 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в столице определены 14 анимационных компаний, которые получат грантовую поддержку от правительства Москвы. Средства выделят на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.