Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 млн рублей

17:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти столицы одобрили выделение бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде грантов и субсидий в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"Одобрили московскому бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа", – отметил градоначальник.
Мэр уточнил, что предприниматели могут получить компенсации на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования.
По словам Собянина, среди получателей есть как успешные предприятия, так и начинающие компании. Так, типография INOUT Print взяла субсидию на рекламу в интернете – это одна из новых опций для малого бизнеса.
Отмечается, что в текущем году уже было одобрено около 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в столице определены 14 анимационных компаний, которые получат грантовую поддержку от правительства Москвы. Средства выделят на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.
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