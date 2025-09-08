08 сентября, 06:15Мэр Москвы
Собянин: более 70 тыс зданий подготовили в городе к новому отопительному сезону
Более 70 тысяч зданий подготовили к новому отопительному сезону в Москве. Об этом рассказал Серей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Специалисты провели профилактические осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования. Регламентные работы выполнили все городские службы. Гидравлические испытания выполнили почти на 20 тысячах километрах тепловых сетей.
