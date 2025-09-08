Форма поиска по сайту

08 сентября, 06:15

Мэр Москвы

Собянин: более 70 тыс зданий подготовили в городе к новому отопительному сезону

Более 70 тысяч зданий подготовили к новому отопительному сезону в Москве. Об этом рассказал Серей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Специалисты провели профилактические осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования. Регламентные работы выполнили все городские службы. Гидравлические испытания выполнили почти на 20 тысячах километрах тепловых сетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

