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Новости

Новости

25 марта, 08:00

Город

В "Технограде" стартовали курсы по новым образовательным программам

В "Технограде" стартовали курсы по новым образовательным программам

Собянин: на северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений

В Москве открылась выставка, посвященная молодежной антарктической экспедиции

Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

Собянин рассказал, как в Москве улучшается система среднего профобразования

"Мой район. Новости": школа на 2 100 учеников откроется во Внукове в новом учебном году

Региональный этап интеллектуального турнира "Умножая таланты" завершился в Московском НПЗ

"Мой район. Новости": в "Школе Бибирево" откроются предпринимательские классы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил обучение по новым программам. Участники смогут изучить дизайн, маркетинг и программирование, освоить работу с нейросетями и администрирование проектов. Также эксперты расскажут о навыках самопрезентации.

После завершения курса слушатели получат сертификаты и смогут пройти стажировку в одной из столичных компаний. Обучение проходит онлайн и очно. Для участия требуется регистрация на портале проекта "Молодежь Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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