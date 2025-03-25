В "Технограде" стартовали курсы по новым образовательным программам

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил обучение по новым программам. Участники смогут изучить дизайн, маркетинг и программирование, освоить работу с нейросетями и администрирование проектов. Также эксперты расскажут о навыках самопрезентации.

После завершения курса слушатели получат сертификаты и смогут пройти стажировку в одной из столичных компаний. Обучение проходит онлайн и очно. Для участия требуется регистрация на портале проекта "Молодежь Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.