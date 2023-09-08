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08 сентября, 22:30

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Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

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Собянин объявил о начале работы порядка 60 реконструированных поликлиник

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В Москве завершили реконструкцию и строительство городских поликлиник, рассказал Сергей Собянин. Со следующей недели они начнут принимать своих первых пациентов.

Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту оказания медицинской помощи. В них сделали удобную планировку и заменили старое медицинское оборудование на современное.

В чем особенности новых поликлиник и сколько пациентов они смогут принять? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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