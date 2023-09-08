Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4 9 сентября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным по видеосвязи откроет в субботу, 9 сентября, четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Об этом сообщили на сайте Кремля.

Также Путин совместно с мэром столицы примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы: запустит движение по проспекту Багратиона (северный дублер Кутузовского проспекта) и по южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

Кроме того, в сообщении Кремля сказано, что в этот день президент России поздравит москвичей с Днем города.

Ранее Сергей Собянин запустил движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Градоначальник вместе с метростроителями проехал от "Лианозова" до "Физтеха", где его встретили студенты Московского физико-технического института. По его словам, Люблинско-Дмитровская линия стала больше почти в два раза.

Время действия бесплатных пересадок увеличили для пассажиров МЦД-3 и МЦД-4