08 августа, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: пользователи каршеринга пройдут верификацию через mos.ru

Чтобы сделать столичные дороги безопаснее, будут тщательнее следить за каршерингом. С 1 сентября пользователи станут проходить верификацию через mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга. В парке находится свыше 40 тысяч машин. Большинство водителей соблюдают правила дорожного движения, однако некоторые нарушают и чаще всего провоцируют аварии. Таким доступ к аренде ограничат.

Кроме того, проверка личности позволит быстрее устанавливать личность водителя в случае ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

