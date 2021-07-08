Собянин продлил возможность посещения летних веранд ресторанов без QR-кодов

Летние веранды продолжат работать без QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в столице постепенно стабилизируется. Москвичи стали ответственно относится к вакцинации. Ежедневно в городе прививаются по 100 тысяч человек.

Пока власти не планируют вводить новые ограничения. Более того, открываются зоопарки, дети снова могут играть на детских площадках, а взрослые – заниматься фитнесом на улице: спортивные зоны на свежем воздухе тоже начинают работать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.