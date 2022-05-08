В Александровском саду состоялась торжественная церемония профилактики Вечного огня. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что работы проводят лучшие специалисты Мосгаза.

Огонь зажгли ровно 55 лет назад. Пламя доставили в Москву с помощью специального факела с Марсового поля Ленинграда. На Манежной площади столицы его принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев. До 2017 в церемонии профилактики использовали тот самый исторический факел. Потом сделали его точную копию, а раритет отправили в музей "Мосгаза". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.