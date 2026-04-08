Собянин: конноспортивный комплекс включен в список приоритетных инвестпроектов

Новый конноспортивный комплекс Центрального Московского ипподрома включен в число инвестиционных приоритетных проектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что строительство комплекса является частью масштабной модернизации ипподрома, в результате чего он станет одним из лучших ипподромов в мире.

Инвестор вложит в комплекс больше 11 миллиардов рублей. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит ему обнулить ставку налога на имущество. Будут возведены три крытых манежа, открытый плац, левады, а также конюшни с современной инфраструктурой. Комплекс даст городу 80 новых рабочих мест.

