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16 июня, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл обновленный офис "Мои Документы" в районе Аэропорт

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Сергей Собянин открыл обновленный центр госуслуг "Мои Документы" в районе Аэропорт. Ранее офис располагался фактически на территории соседнего Хорошёвского района. Теперь он переехал в общественный центр "Баку" на улице Усиевича. Помещение стало втрое больше, специалисты улучшили его интерьер и повысили комфорт для посетителей.

В частности, в офисе оборудовали почти 50 окон приема, все расположены в одном зале. Также в центре появился отдельный кабинет для регистрации брака, просторный холл ожидания с зарядками и зоной кофе и адаптированные зоны для маломобильных граждан. Собянин напомнил, что модернизация МФЦ продолжается по всей столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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