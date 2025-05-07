Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Москва продолжит оказывать помощь городам-побратимам Донецку и Луганску, пострадавшим от агрессии Вооруженных сил Украины. О ближайших планах работы рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По словам мэра Москвы, в предыдущие годы основной акцент был сделан на восстановление инженерной инфраструктуры. Теперь специалисты начали переходить к благоустройству общественных пространств, парков, дорог и улиц. Реконструировано и восстановлено уже более 2 тысяч объектов.

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