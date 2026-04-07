Собянин: новая школа для учеников 7–11-х классов открыта на востоке Москвы

В районе Богородское открыли новую школу для учеников 7–11-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин. В школе оборудованы современные лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, где ученики смогут изучать робототехнику, работать на 3D-принтерах и сканерах.

В кабинетах биологии, медицины и ОБЖ будут проходить курсы первой медицинской помощи. Особое внимание уделили физической культуре: в трансформируемом спортзале с мягкими панелями можно проводить уроки одновременно для нескольких классов.

