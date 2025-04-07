Сергей Собянин сообщил о запуске нового маршрута на электросудах

В 2025 году в Москве начнет работу третий регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ – об этом сообщил Сергей Собянин. Новый маршрут свяжет четыре района города: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

На линию планируют выпустить 10 новых электросудов. К 2030 году парк водного транспорта на электроходу вырастет до 60 единиц. Новый маршрут обеспечит доступ к транспорту для более чем 55 тысяч человек, проживающих вблизи причалов.

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