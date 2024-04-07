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07 апреля, 16:45

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Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Собянин: производство машин и оборудования в Москве за 5 лет выросло в 5 раз

Собянин: помощь города при переезде по реновации получили 115 тыс человек

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Новости часа: более 200 тыс человек посетили парад трамваев около Белорусского вокзала

Новости часа: фонтан на ВДНХ начали готовить к открытию сезона

Новости часа: более 800 фасадов зданий промыли в Москве с начала месяца

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 115 тысяч участников программы реновации используют суперсервис для переезда на mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 11 миллионов поездок на арендованных машинах совершили в Москве с начала 2024 года. Об этом рассказывает Дептранс.

Беговой сезон открылся в столичных парках в честь Всемирного дня здоровья. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.

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