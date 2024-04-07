Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 115 тысяч участников программы реновации используют суперсервис для переезда на mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 11 миллионов поездок на арендованных машинах совершили в Москве с начала 2024 года. Об этом рассказывает Дептранс.

Беговой сезон открылся в столичных парках в честь Всемирного дня здоровья. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.