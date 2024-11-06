Новости часа: территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Последний этап отбора участников Московской молодежной антарктической экспедиции завершен, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Синоптики обещают дождь, снег и гололедицу в Москве 6 ноября.