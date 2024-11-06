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Новости

06 ноября, 17:15

Новости

Новости часа: территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту

Новости часа: территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту

Новости часа: вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Сергей Собянин заявил о готовности станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии почти на 76%

Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Собянин: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

Новости часа: здание школы № 1 501 в Москве будет рассчитано на 700 учеников

Новости часа: пилоты санитарных вертолетов Москвы эвакуировали 308 человек с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Последний этап отбора участников Московской молодежной антарктической экспедиции завершен, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Синоптики обещают дождь, снег и гололедицу в Москве 6 ноября.

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