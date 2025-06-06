Сергей Собянин провел очную встречу с москвичами

Сергей Собянин провел личный прием жителей Москвы по поручению Владимира Путина. Мэр ответил на вопросы людей, большая часть которых касалась развития города, в том числе строительства, транспорта и благоустройства.

Например, студент первого курса магистратуры факультета политических и социальных технологий Российского государственного социального университета (РГСУ) Дмитрий Куликов попросил улучшить пешеходную и транспортную доступность ТПУ "Семеновская" в районе Соколиная Гора.

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