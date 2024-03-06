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06 марта, 13:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

Собянин: Москва поддержит переход такси и каршеринга на экологичные автомобили

Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число поездок на электросамокатах в Москве увеличится почти вдвое к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Робот-хирург будет проводить операции по эндопротезированию суставов в ГКБ № 13. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Ночь на 7 марта в Москве и области станет самой холодной за неделю, ожидается мороз до -16 градусов. О погодных условиях предупредили синоптики.

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