Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число поездок на электросамокатах в Москве увеличится почти вдвое к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Робот-хирург будет проводить операции по эндопротезированию суставов в ГКБ № 13. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Ночь на 7 марта в Москве и области станет самой холодной за неделю, ожидается мороз до -16 градусов. О погодных условиях предупредили синоптики.