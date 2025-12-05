Собянин: в Москве открыто уникальное производство фотонных интегральных схем

Сергей Собянин открыл первый в России центр фотоники на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Он позволит стране снизить зависимость от иностранных поставщиков микрочипов.

Фотонные интегральные схемы размером 5 на 5 миллиметров преобразуют свет в электрический ток и необходимы для работы роутеров, систем хранения данных и высокоскоростного интернета.

