Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Территория бывшей промзоны Южный порт вместе с "ЗИЛом" и "Островом мечты" станет еще одним мощным центром города, сообщил Сергей Собянин.

Почти 30 детсадов и школ открыто в арендованных объектах в Москве по городской программе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Температуру в системе отопления Москвы впервые с начала сезона повысили до 100 градусов, сообщили в ПАО "МОЭК".

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