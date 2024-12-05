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Новости

Новости

05 декабря, 18:30

Новости

Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Новости часа: Собянин выступил на заседании Совета по нацпроектам с участием президента

Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Сергей Собянин поздравил со 100-летним юбилеем фронтовика Ивана Слухая

Собянин рассказал, какой станет Москва через несколько лет

Территория бывшей промзоны Южный порт вместе с "ЗИЛом" и "Островом мечты" станет еще одним мощным центром города, сообщил Сергей Собянин.

Почти 30 детсадов и школ открыто в арендованных объектах в Москве по городской программе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Температуру в системе отопления Москвы впервые с начала сезона повысили до 100 градусов, сообщили в ПАО "МОЭК".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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