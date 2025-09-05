Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

Реконструкция Киностудии имени М. Горького в Москве переходит на завершающую стадию, сообщил Сергей Собянин. На исторической площадке создали полноценную инфраструктуру для полного цикла кинопроизводства.

Там построили шестиэтажный производственный комплекс с современными съемочными павильонами и Центр костюма и реквизита на 200 тысяч предметов. Обновленный широкоформатный зал сможет принимать до 300 зрителей для кинопоказов, концертов и выставок.

