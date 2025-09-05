Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 22:45

Мэр Москвы

Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

"Новости дня": Собянин и Любимова открыли новые объекты киностудии имени Горького

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась выставка с шедеврами Русского музея

Собянин: завершен второй этап реконструкции Киностудии Горького на улице Эйзенштейна

Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ

Собянин: более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

Сергей Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы

Собянин: проект "Лето в Москве" охватил 51,9 млн участников

Сергей Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта "Лето в Москве"

Собянин: проект "Лето в Москве" охватил 51,9 млн участников

Реконструкция Киностудии имени М. Горького в Москве переходит на завершающую стадию, сообщил Сергей Собянин. На исторической площадке создали полноценную инфраструктуру для полного цикла кинопроизводства.

Там построили шестиэтажный производственный комплекс с современными съемочными павильонами и Центр костюма и реквизита на 200 тысяч предметов. Обновленный широкоформатный зал сможет принимать до 300 зрителей для кинопоказов, концертов и выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуракиновидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика