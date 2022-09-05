В Москве открылись 5 поликлиник после реконструкции ко Дню города – Собянин

Ко дню города в разных районах Москвы открываются поликлиники после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре детские поликлиники заработали в Строгине, Чертанове Южном, Черемушках и Выхине-Жулебине. Одна для взрослых открылась в Северном Тушине. В них медицинскую помощь могут получить почти 90 тысяч жителей.

Во время реконструкции старые здания практически полностью перестроили по новому московскому стандарту. Все сделали удобным для посетителей. Также привели в порядок прилегающую территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.