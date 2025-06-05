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Новости

05 июня, 09:45

Мэр Москвы

Собянин: выпуск машин и оборудования, включая роботов, в Москве вырос на 14,3%

Собянин: выпуск машин и оборудования, включая роботов, в Москве вырос на 14,3%

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Объем производства машин и оборудования, включая роботов, за год увеличился в Москве более чем на 14%. О динамичном развитии этой высокотехнологичной индустрии в столице рассказал Сергей Собянин.

Промышленных роботов и паллетайзеров используют более чем на 550 предприятиях. Умные устройства позволяют повысить производительность труда в среднем в 2–3 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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