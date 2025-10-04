Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 11:30

Мэр Москвы

Собянин объявил о завершении финала чемпионата "Абилимпикс-2025"

Собянин объявил о завершении финала чемпионата "Абилимпикс-2025"

Сергей Собянин рассказал о работе социальных координаторов в столичных больницах

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Собянин: в Москве открыты новые образовательные курсы для ветеранов СВО

Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Интеграл"

Собянин присвоил статус технопарка СНИИ приборостроения ГК "Росатом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин выразил соболезнования семье главреда газеты "Вечерняя Москва" Куприянова

Сергей Собянин поздравил с Днем метростроителя работников и ветеранов отрасли

Собянин: основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике

В столице подвели итоги финала Московского чемпионата "Абилимпикс-2025", сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин. Лучшими были признаны 151 участник, которые теперь представят Москву на национальном этапе конкурса.

Всего в соревнованиях приняли участие более 900 человек, включая пятерых ветеранов СВО. Победители получат возможность трудоустройства в ведущих компаниях города. В прошлом году более 650 конкурсантов нашли работу во время или сразу после завершения чемпионата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика