Собянин объявил о завершении финала чемпионата "Абилимпикс-2025"

В столице подвели итоги финала Московского чемпионата "Абилимпикс-2025", сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин. Лучшими были признаны 151 участник, которые теперь представят Москву на национальном этапе конкурса.

Всего в соревнованиях приняли участие более 900 человек, включая пятерых ветеранов СВО. Победители получат возможность трудоустройства в ведущих компаниях города. В прошлом году более 650 конкурсантов нашли работу во время или сразу после завершения чемпионата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.