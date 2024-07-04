Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть зданий для учреждений культуры построили в Москве с начала 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строительство пяти станций метро в ТиНАО завершат до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным синоптиков, 4 июля в Москве ожидаются рекордная жара, град и дожди.