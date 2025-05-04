Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

Пожарные, спасатели, медики и все городские службы продолжают работать на месте происшествия на улице Генерала Тюленева. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В результате взрыва на юго-западе Москвы загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

