Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 23:15

Происшествия

Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

Собянин: оперативные службы работают на месте пожара на юге Москвы

Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

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Пожарные, спасатели, медики и все городские службы продолжают работать на месте происшествия на улице Генерала Тюленева. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В результате взрыва на юго-западе Москвы загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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