04 мая, 23:15Происшествия
Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин
Пожарные, спасатели, медики и все городские службы продолжают работать на месте происшествия на улице Генерала Тюленева. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В результате взрыва на юго-западе Москвы загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.