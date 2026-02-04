Форма поиска по сайту

04 февраля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа

Собянин: завершено строительство перехода на станции метро "Вавиловская"

Собянин поздравил московских врачей-онкологов с профессиональным праздником

Сергей Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Этуша

Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин: две новые площадки включены в программу реновации

Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Собянин утвердил строительство домов для реновации в Нагатино-Садовниках

Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Знаменитый глобус, который почти век украшает Центральный телеграф, снова вращается вокруг своей оси. Специалисты восстановили каркас, стеклянные элементы и механизм. О завершении реставрации фасадов объекта культурного наследия рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, исторический облик вернули также другим важным декоративным элементам. На здании вновь можно будет увидеть часы с колоколом, металлические буквы надписи "Телеграф", ажурное ограждение и кронштейны светильников на обелисках у главного входа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

