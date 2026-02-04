Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа

Знаменитый глобус, который почти век украшает Центральный телеграф, снова вращается вокруг своей оси. Специалисты восстановили каркас, стеклянные элементы и механизм. О завершении реставрации фасадов объекта культурного наследия рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, исторический облик вернули также другим важным декоративным элементам. На здании вновь можно будет увидеть часы с колоколом, металлические буквы надписи "Телеграф", ажурное ограждение и кронштейны светильников на обелисках у главного входа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.