Пассажиры МЦД-1 смогут пересаживаться на серую ветку метро без выхода на улицу

Пассажиры МЦД-1 смогут пересаживаться на серую ветку метро на "Тимирязевской", не выходя на улицу. Для этого на станции реконструируют подземный переход. Работы завершены на половину, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Уточняется, что на данный момент также строится вестибюль с кассами, эскалаторами и турникетами. На новом пригородном вокзале будет две платформы с навесами. Для маломобильных пассажиров заработают лифты.

Всего после запуска МЦД будет построено и реконструировано 27 станций. Все их приводят к единому современному стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.