Проходка первого тоннеля Рублево-Архангельской линии завершена

Проходка первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро завершена. Его длина составила почти 2 километра, максимальная глубина проходки – 30 метров.

Когда работы завершатся полностью, улучшится транспортная доступность северо-западных районов столицы, включая кварталы, которые строятся по программе реновации. Строительство новых станций продолжается и на Сокольнической линии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.