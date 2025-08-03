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03 августа, 16:15

Мэр Москвы

Собянин поддержал проведение выставки-форума "Православная Русь"

Собянин поддержал проведение выставки-форума "Православная Русь"

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Москва поддержит проведение выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. В этом году экспозиция будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Посетители увидят предметы военного времени, фотографии и документы 40-х годов, кинохронику, а также картины советских художников и фильмы, связанные с эпохой войны. Экспозиция будет мультимедийной. Мероприятие пройдет в "Манеже" с 5 ноября по 8 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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