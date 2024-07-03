03 июля, 15:45Новости
Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках
Сергей Собянин посетил Дворец спорта и образования Ирины Винер в ТиНАО, который предназначен для тренировок и выступлений юных и взрослых спортсменов.
Также мэр пообщался с юными воспитанниками дворца. Помимо этого, родители детей обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до поселка Ватутинки, где расположен спортивный центр.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.