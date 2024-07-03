Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Сергей Собянин посетил Дворец спорта и образования Ирины Винер в ТиНАО, который предназначен для тренировок и выступлений юных и взрослых спортсменов.

Также мэр пообщался с юными воспитанниками дворца. Помимо этого, родители детей обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до поселка Ватутинки, где расположен спортивный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

