Сергей Собянин сообщил о планах построить 13 млн квадратных метров недвижимости

С 2016 года в Москве инвесторам передано свыше тысячи гектаров земли – на этих территориях уже появляются современные производства, технопарки, школы, спорткомплексы и медучреждения. О реализации масштабных проектов рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. По его словам, всего планируется построить 13 миллионов квадратных метров недвижимости, а только на промышленных объектах появится около 60 тысяч новых рабочих мест.

Сейчас в столице реализуется более 330 инвестиционных проектов. Среди них – фармацевтический завод в районе Северный, два медцентра в Раменках, Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме и новый завод по выпуску лифтов в Гольянове. Для промышленных площадок действует льготная ставка аренды – 1 рубль в год.

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