Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Уже в сентябре обновленная школа № 17 в Конькове вновь примет учеников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Учебное заведение модернизировали, чтобы оно соответствовало самым современным стандартам образования. В нем будут идти уроки для школьников с 1-го по 9-й класс. Два корпуса здания соединили переходом – в одном разместили учебные классы, в другом – пищеблок, многофункциональный и спортивный залы.

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