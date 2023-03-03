Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

Реконструкция платформы Крюково в Зеленограде близится к завершению – на данный момент объект готов на 60%. Это будет современный трехуровневый транспортный узел, который откроется для пассажиров в августе 2023 года. Сергей Собянин посетил строящийся объект вместе с заместителем гендиректора РЖД Олегом Тони.

По словам мэра Москвы, объект введут в эксплуатацию к моменту запуска МЦД-3. Крюково станет конечной станцией МЦД-3. В будущем на данную платформу будут пребывать не только поезда третьего диаметра, но и составы из Санкт-Петербурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.