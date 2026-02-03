03 февраля, 13:15Мэр Москвы
Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга
Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Москва поможет внедрить в поликлиниках северной столицы единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).
Как отметил Собянин, 2 года назад было подписано соглашение о внедрении системы в стационары, а новое соглашение касается амбулаторного звена. Реализация проекта запланирована в три этапа: оснащение поликлиник оборудованием, подключение к региональному сегменту и полный переход на работу в цифровом контуре.
