Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Москва поможет внедрить в поликлиниках северной столицы единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Как отметил Собянин, 2 года назад было подписано соглашение о внедрении системы в стационары, а новое соглашение касается амбулаторного звена. Реализация проекта запланирована в три этапа: оснащение поликлиник оборудованием, подключение к региональному сегменту и полный переход на работу в цифровом контуре.

