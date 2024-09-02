Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

2 сентября в Москве открыли двери почти 600 учебных заведений, некоторые из них начали работу после капитального ремонта. Его провели по новому московскому стандарту. В отремонтированных зданиях создали технологичную и комфортную среду.

Как рассказал Сергей Собянин при встрече с учителями и учениками школы № 1514, здание отремонтировали по программе "Моя школа". На данный момент еще 50 столичных учреждений находятся в работе. В 2025 году масштабные перемены придут в сто московских школ.

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