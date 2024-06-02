Собянин: новый волонтерский центр "Доброе место" открылся в СЗАО столицы

Новый волонтерский центр "Доброе место" открылся на северо-западе Москвы. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это седьмой такой центр в столице.

В этом месте москвичи смогут пройти волонтерское обучение перед городскими событиями, а также сдать вторсырье и многое другое. В планах открыть еще три такие площадки на северо-востоке столицы в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

