Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 17:15

Новости

Собянин: новый волонтерский центр "Доброе место" открылся в СЗАО столицы

Собянин: новый волонтерский центр "Доброе место" открылся в СЗАО столицы

Новости часа: на самой маленькой схеме метро представлены все 430 станций

Новости часа: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Собянин: самую маленькую схему столичного метро в мире создали в МФТИ

Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: городской детской библиотеке имени Гайдара исполнилось 90 лет

Собянин: благоустроены территории около 200 городских поликлиник Москвы

Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства

Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Новый волонтерский центр "Доброе место" открылся на северо-западе Москвы. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это седьмой такой центр в столице.

В этом месте москвичи смогут пройти волонтерское обучение перед городскими событиями, а также сдать вторсырье и многое другое. В планах открыть еще три такие площадки на северо-востоке столицы в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика